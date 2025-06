Das Wetter in Bayern: im Süden viel Sonne, sonst auch Wolken, 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau überwiegend sonnig, sonst Wolken aber kaum Regen. Höchstwerte zwischen 19 Grad im Fichtelgebirge und bis 26 Grad im Chiemgau. Tiefstwerte in der Nacht 14 bis 9 Grad. Morgen zunächst einige Wolken, später meist sonnig. Am Donnerstag und Freitag viel Sonne. Zum Wochenende hin Temperaturen bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 06:00 Uhr