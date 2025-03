Das Wetter in Bayern: im Süden vereinzelt Regen oder Schnee, sonst öfter klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden und in der Mitte Bayerns weiterhin viele Wolken, vereinzelt etwas Regen oder Schnee, sonst öfter klar bei Tiefstwerte zwischen plus 4 und minus 3 Grad. Morgen im Süden und der Mitte viele Wolken, gebietsweise Regen, in höheren Lagen und an den Alpen auch Schnee; ansonsten oft sonnig. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. Am Dienstag viel Sonnenschein. Höchstwerte 2 bis 12 Grad.

