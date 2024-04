Das Wetter in Bayern: Im Süden überwiegend bewölkt, im Norden klar

Das Wetter in Bayern: Im Süden überwiegend bewölkt, örtlich Regen oder Schnee. Sonst wechselnd bewölkt. In der Nacht im Norden klar, im übrigen Bayern weitere Niederschläge. Glättegefahr. Tiefstwerte plus 2 bis minus 5 Grad. Morgen weiter bewölkt, nur im Norden Frankens auch mal Sonne, zeitweise Regen oder Schnee bei lebhaftem Wind. 4 bis 11 Grad. Bis Donnerstag keine Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 17:00 Uhr