Das Wetter in Bayern: im Süden teils Regen, sonst freundlich bei 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Sonne, Wolken und örtlichen Schauern; vor allem an den Alpen und im Südosten noch vereinzelt Regen. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Werte um 9 Grad. Morgen von den Alpen bis nach Niederbayern sonnig, sonst bewölkt und regnerisch mit örtlichen Gewittern. Auch an Fronleichnam und am Freitag unbeständig. 13 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 10:45 Uhr