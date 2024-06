Das Wetter in Bayern: Im Süden teils heftige Gewitter, im Norden meist trocken.

Das Wetter in Bayern: Im Süden am Abend teils heftige Schauer und Gewitter, gebietsweise auch ergiebiger Dauerregen. In Nordbayern dagegen zeitweise klar und meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 16 bis neun Grad. Von morgen bis Dienstag im Süden weiterhin wechselhaft mit teils anhaltendem Regen. Im Norden freundlicher und weitgehend trocken. Tagsüber 15 bis 22 Grad.

