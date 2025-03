Das Wetter in Bayern: im Süden teils dichte Wolken mit etwas Schnee, sonst klar, bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: Die Nacht ist verbreitet sternenklar, nur in Oberbayern halten sich anfangs noch Wolken mit etwas Schnee an den Alpen. Tiefstwerte minus 1 bis minus 8 Grad. Bis Donnerstag viel Sonnenschein. Es wird jeden Tag milder; am Donnerstag 11 bis 17 Grad.

