Das Wetter in Bayern: im Süden sonnig und heiß, im Norden bewölkt und kühler

Nachrichtenarchiv - 09.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: südlich der Donau meist heiter und trocken. Im Norden wolkig, in Ober- und Unterfranken fällt etwas Regen. Tageshöchstwerte 23 bis 30 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen erst heiter, später Schauer oder Gewitter bei maximal 25 bis 32 Grad. Am Samstag im Norden freundlich, im Süden teils regnerisch - etwas kühler. Am Sonntag wieder heiter und trocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2020 06:00 Uhr