Das Wetter in Bayern: Es ist meist sonnig, in Teilen Nordbayerns und im Bayerischen Wald mit Wolken, vereinzelt kann es Schauer und Gewitter geben, genau wie an den Alpen. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, im nördlichen Franken etwas Regen. Tiefstwerte um 11 Grad. Bis Samstag bleibt es verbreitet sonnig, morgen kann es vereinzelt teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Höchstwerte 20 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 12:00 Uhr