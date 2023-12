Das Wetter in Bayern: Im Süden sonnig, im Norden auch Wolken

Das Wetter in Bayern: Im Süden überwiegend sonnig. In Nordbayern teils bewölkt. Höchstwerte zwischen 3 und 7 Grad. In der Nacht überwiegend klar mit örtlichen Nebelfeldern. Tiefsttemperaturen um -2 Grad. Morgen gebietsweise Nebel, sonst überwiegend freundlich. Am Dienstag teils sonnig, teils bewölkt. Am Mittwoch bewölkt mit Regen. In den Nächten Abkühlung auf +6 bis -3 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 3 und 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 07:00 Uhr