Nachrichtenarchiv - 27.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: im Süden sonnig und trocken, später ziehen Wolken auf. Im Norden überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. In der Nacht in Alpennähe Regen, Tiefstwerte um 7 Grad. In den kommenen Tagen wechselhaft mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Tagsüber nur noch 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2022 10:00 Uhr