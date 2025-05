Das Wetter in Bayern: Im Süden Schauer und Gewitter, sonst trocken bei Werten bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend in Richtung Alpen weitere Schauer und Gewitter, sonst kaum Regen und mitunter sonnig bei 15 bis 21 Grad. In der Nacht dann meist klar, kalt und nur vereinzelt Regen. Auch morgen weiter durchwachsen, mit etwas Regen in Alpennähe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 15:00 Uhr