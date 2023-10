Das Wetter in Bayern: Im Süden regnerisch, im Norden wechselnd bewölkt: Dabei örtlich sehr windig. In der Nacht regnet es an den Alpen weiter, sonst klar bei 9 bis 2 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, gebietsweise Regen. Am Montag und Dienstag wieder freundlich und meist trocken. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 17:00 Uhr