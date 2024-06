Das Wetter in Bayern: im Süden Regen, stellenweise Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt, nur vereinzelt Sonnenschein. Ganz im Süden Regen, stellenweise Gewitter. In der Nacht klingen die Niederschläge ab bei Tiefstwerten von 19 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils sonnig, teils bewölkt und gebietsweise Regen. Auch am Wochenende bleibt es so wechselhaft. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 17:00 Uhr