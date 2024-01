Das Wetter in Bayern: Im Süden Regen, im Bergland auch Schneefälle.

Das Wetter in Bayern: Im Süden teils länger andauernder Regen, ab etwa 600 Metern Schnee. Im übrigen Freistaat wolkig und etwas Regen. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht besonders im Süden Regen, der allmählich in Schnee übergeht, Tiefstwerte um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen weiterhin trüb und gebietsweise Schnee, in Alpennähe schneit es länger. Ab Montag von Norden her freundlicher bei maximal -6 bis +3 Grad, Tiefstwerte -3 bis -12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 06:15 Uhr