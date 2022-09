Das Wetter in Bayern: Im Süden Regen, Höchstwerte 9 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden Regen. Im Norden nur einzelne Schauer, sonst Wolken und etwas Sonne. 9 bis 13 Grad. In der Nacht im Norden teils wolkig, teils klar, im Süden bewölkt und regnerisch. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Morgen und am Freitag bleibt es ähnlich; im Süden kann es vor allem in Alpennähe und Teilen Niederbayerns weiterhin regnen. Am Samstag im Süden zunächst etwas Sonne. Von Nordwesten her zieht neuer Regen auf. Höchstwerte 10 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2022 15:00 Uhr