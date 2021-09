Das Wetter in Bayern: im Süden recht sonnig, sonst eher wolkig

Potsdamer Pflegerin wird wegen Mordes angeklagt

Potsdam: Mehr als vier Monate nach der Gewalttat mit vier Toten in einem Wohnheim für Behinderte hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die 52-jährige tatverdächtige Pflegerin erhoben. Der Frau wird Mord in vier Fällen sowie versuchter Mord in drei Fällen und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Mitarbeiterin der Einrichtung sei hinreichend verdächtig, am 28. April fünf schutzlose Bewohner in Tötungsabsicht angegriffen zu haben. Allerdings soll die Frau vermindert schuldfähig sein - derzeit ist sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 12:00 Uhr