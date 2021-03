Das Wetter in Bayern: Im Süden noch sonnig, im Norden wolkig mit Schauern. 9 bis 14 Grad.

Nachrichtenarchiv - 04.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von Franken her immer mehr Wolken und Schauer, südlich der Donau zunächst noch sonnig. Auffrischender Wind bei Höchstwerten von 9 bis 14 Grad. Morgen noch regnerisch, in Oberbayern bis in tiefe Lagen Schnee. Am Samstag verbreitet sonnig, aber nur noch 3 bis 7 Grad. Am Sonntag trocken und freundlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2021 06:00 Uhr