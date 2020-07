Nachrichtenarchiv - 28.07.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden noch Gewitter, in Nordbayern trocken, 11 bis 18 Grad. Morgen und auch in den nächsten Tagen im ganzen Freistaat weiterhin viel Sonne mit einzelnen Schauern an den Alpen. 22 bis 31 Grad. Am Freitag noch etwas wärmer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.07.2020 21:15 Uhr