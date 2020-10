Das Wetter in Bayern: Im Süden noch Regen, sonst Sonne und Wolken

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag regnet es südlich der Donau noch - sonst ist es trocken mit Sonne und Wolken bei 12 bis 17 Grad. In der Nacht überwiegend klar bei Tiefstwerten um 5 Grad. Morgen ist es zunächst nebelig, dann scheint die Sonne. 15 bis 18 Grad. Am Montag regnerisch, am Dienstag auch, danach lockert es auf. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 12:00 Uhr