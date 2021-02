Nachrichtenarchiv - 11.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden und im Bergland noch etwas Schnee. Von Westen her Sonne. Dauerfrost bei Höchstwerten bis-3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag sonnig und kalt bei maximal -2 Grad. Am Sonntag sind tagsüber wieder Plusgrade möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 06:00 Uhr