Das Wetter in BAyern: Im Süden Glatteisgefahr durch überfrierenden Regen

Nachrichtenarchiv - 14.12.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute meist stark bewölkt und zeitweise Schnee. Der Deutsche Wetterdienst warnt im südlichen Alpenvorland und Teilen Schwabens vor Glatteisgefahr. Die Höchstwerte erreichen minus 4 bis plus 5 Grad. In der Nacht Schnee, in Alpennähe Regen und weiterhin Glatteisgefahr. Tiefstwerte um minus 2 Grad. Morgen und am Freitag im Norden Frankens und der Oberpfalz sonnige Abschnitte, im Süden vereinzelt Schnee oder Regen. Am Samstag trocken und vielerorts recht freundlich bei Dauerfrost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.12.2022 10:45 Uhr