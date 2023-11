Das Wetter in Bayern: im Süden freundlicher, sonst bewölkt und vereinzelt Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag südlich der Donau teils sonnige Abschnitte, an den Alpen auch länger sonnig. Sonst überwiegend bewölkt und vereinzelt Schnee oder Schneeregen bei Höchstwerte von -2 bis +4 Grad. In der Nacht Frost bei -1 bis - 8 Grad, im Norden und in höheren Lagen Schneefall. Von morgen bis Samstag tagsüber meist bewölkt mit Niederschlägen, teils als Regen teils als Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 15:00 Uhr