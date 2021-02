Das Wetter in Bayern: Im Süden freundlich, im Norden unbeständigt mit Regen

Steinmeier plant Gedenkfeier für Corona-Opfer am 18. April

Berlin: Die zentrale Gedenkfeier für die Verstorbenen der Corona-Pandemie soll am 18. April stattfinden. Das hat Bundespräsident Steinmeier in der "Rheinischen Post" angekündigt. Demnach soll neben den Hinterbliebenen der Toten die gesamte Staatsspitze an der Gedenkfeier teilnehmen. Ziel sei, als Gesellschaft innezuhalten, von den Toten in Würde Abschied zu nehmen und den Hinterbliebenen eine Stimme zu geben, so Steinmeier. Er kündigte eine Live-Übertragung der Gedenkfeier an, da wegen Corona nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern dabei sein könne. Der Bundespräsident rief dazu auf, die Ausübung der Grundrechte wieder herzustellen, sobald es die Infektionslage es zulasse. Nun müüse man sich verstärkt um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kümmern. Mit Blick auf mögliche Lockerungen der aktuellen Maßnahmen forderte Steinmeier, hier zuerst an Kitas und Schulen zu denken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.02.2021 06:15 Uhr