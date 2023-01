Das Wetter in Bayern: im Süden freundlich, im Norden trüb mit Schneeregen, 3 bis 7 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Verteidigungsministerin Lambrecht bittet Kanzler Scholz um Entlassung

Berlin: Verteidigungsministerin Lambrecht tritt zurück. In einer schriftlichen Erklärung der SPD-Politikerin heißt es, sie habe Kanzler Scholz um ihre Entlassung gebeten. Lambrecht begründet ihren Schritt mit der - Zitat - "monatelangen medialen Fokussierung" auf ihre Person. Diese lasse eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Lambrecht stand seit Monaten massiv in der Kritik, ihr wurde mangelndes Interesse an der Bundeswehr vorgeworfen, zuletzt geriet sie wegen eines missglücktes Neujahrs-Videos in die Diskussion. Unklar ist noch, wer Lambrechts Posten übernehmen soll. Spekuliert wird, dass Kanzler Scholz den bisherigen Arbeitsminister Heil in das Verteidigungsressort versetzen könnte. Aber auch die Wehrbeauftragte Högl und der SPD-Vorsitzende Klingbeil werden genannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2023 10:45 Uhr