Das Wetter in Bayern: Im Süden etwas Schnee, von Norden her vermehrt Sonne

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend zieht sich der Schneefall ins Alpenvorland zurück. In Ober- und Unterfranken scheint immer öfter die Sonne. Höchstwerte -3 bis +3 Grad. In der Nacht schneit es noch am Alpenrand bei Tiefstwerten bis -12 Grad. Morgen bleibt es trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Dienstag und Mittwoch erst lokal Nebel, dann meist Sonnenschein. Höchstwerte -3 bis +6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 15:00 Uhr