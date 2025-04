Das Wetter in Bayern: im Süden bewölkt und vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau wolkig, an den Alpen vereinzelt Schauer, sonst meist klar. Tiefstwerte um -1 Grad. Tagsüber und am Montag vielfach sonnig oder nur leicht bewölkt, am Dienstag mehr Wolken als Sonne. Höchstwerte 4 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 21:00 Uhr