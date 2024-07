Das Wetter in Bayern: Im Süden bewölkt, im Norden auch Sonne

Das Wetter in Bayern: Im Süden ist es meist bewölkt, im Norden zeigt sich auch mal die Sonne. Vereinzelt regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad. In der Nacht in Ober- und Niederbayern vereinzelt Schauer und Gewitter. Sonst klar, bei Tiefstwerten um 13 Grad. Morgen und am Montag Sonne und Wolken, vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte: 23 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 10:00 Uhr