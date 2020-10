Das Wetter in Bayern: Im Norden Wolken und Regen, im Süden freundlicher

DFB-Team spielt gegen die Türkei trotz dreimaliger Führung nur unentschieden

Köln: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in ihrem Testspiel gegen die Türkei trotz dreimaliger Führung nicht über ein 3:3-Unentschieden hinausgekommen. Für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw war es bereits das dritte Spiel ohne Sieg in Folge. Am Samstag tritt Deutschland zum nächsten Nations League-Spiel in der Ukraine an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 06:00 Uhr