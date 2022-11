Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten bewölkt, sonst auch Sonne, 3 bis 9 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen DFB-Kapitän Neuer verzichtet auf "One Love"-Kapitänsbinde

Doha: Bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar wird Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer nun doch nicht mit der "One Love"-Binde auflaufen. Der Deutsche Fußball-Bund erklärte, man werde zusammen mit anderen an der Aktion beteiligten Verbänden wegen angedrohter Sanktionen durch den Weltfußballverband FIFA auf diese Kapitänsbinde verzichten. Man habe sich dazu entschieden, das Risiko einer Gelben Karte oder anderer sportlicher Sanktionen nicht einzugehen. Die "One Love"-Kampagne ist eine gemeinsame Aktion mehrerer Nationalmannschaften, darunter Deutschland, England und die Niederlande, um für Toleranz und Gleichberechtigung zu werben. Die FIFA hatte am Freitag eigene neue Kapitänsbinden vorgestellt. Übermorgen bestreitet das deutsche Team gegen Japan das erstes Gruppenspiel. Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, zu der Partie nach Katar zu reisen. Sie will dort nach eigener Aussage auch den Dialog mit der Regierung fortsetzen.

