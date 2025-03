Das Wetter in Bayern: im Norden trocken, im Süden wechselhaft

Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten meist trocken, im Süden von den Alpen her zunehmend wolkig und örtlich Regen. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. In der kommenden Nacht meist trocken. Morgen nach Nebel meist freundlich, später vereinzelte Schauer. Mittwoch und Donnerstag wechselhaft bei 7 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2025 06:00 Uhr