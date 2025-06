Das Wetter in Bayern: Im Norden Schauer, im Süden heiter - 19 bis 27 Grad.

Das Wetter in Bayern: Im Norden bewölkt und regnerisch, im Süden zunächst heiter, später auch hier wechselhaft. Recht windig bei 19 bis 27 Grad. In der Nacht im Norden nachlassende Schauer, Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Pfingst-Montag Morgen und am Pfingstsonntag weiterhin unbeständig bei 19 bis 24 Grad, ab Pfingstmontag zunehmend freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 06:00 Uhr