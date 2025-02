Das Wetter in Bayern: im Norden Regen, im Süden freundlich, 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden viele Wolken und Regen, nach Süden hin oft sonnig. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht gebietsweise Regen und an den Alpen Schnee bei 7 bis 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist bedeckt und zeitweise Regen. Am Donnerstag und Freitag wechselhaft mit Schnee bis 700 Meter. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 06:00 Uhr