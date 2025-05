Das Wetter in Bayern: im Norden klar, im Süden bewölkt mit Regen an den Alpen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden klar, im Süden bewölkt mit Regen an den Alpen. Abkühlung auf 7 bis 0 Grad. Tagsüber weitgehend trocken mit Sonne und Wolken bei Höchstwerten zwischen 13 und 19 Grad. Ab Sonntag mehr Wolken und wieder etwas Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 20:00 Uhr