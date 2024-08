Das Wetter in Bayern: Im Norden freundlich, sonst meist bewölkt. Abkühlung auf 15 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Norden freundlich, sonst meist bewölkt mit etwas Regen im Süden. In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Im Süden Nebel. Abkühlung auf 15 bis 10 Grad. Morgen Wolken und Sonne. Am Mittwoch auch Schauer und Gewitter, vor allem in Alpennähe. Am Donnerstag in ganz Bayern viel Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 17:00 Uhr