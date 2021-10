Nachrichtenarchiv - 07.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Norden freundlich, nach Süden hin stärker bewölkt, aber nur an den Alpen Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wechselnd bewölkt bei 12 bis 17 Grad. Am Wochenende überwiegend sonnig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 06:00 Uhr