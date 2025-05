Das Wetter in Bayern: Im Norden etwas Sonne, im Süden Regen, 9 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt. Dabei zeigt sich im Norden Frankens und der Oberpfalz zeitweise die Sonne und es bleibt trocken. Ansonsten regnet es gebietsweise, örtlich gibt es einzelne, kräftige Schauer. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. Morgen meist trocken und im Norden häufig Sonne. Auch am Wochenende viel Sonnenschein. Höchstwerte morgen 10 bis 20, am Wochenende 15 bis 23 Grad.

