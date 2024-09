Das Wetter in Bayern: im Norden bewölkt, sonst freundlich

Das Wetter in Bayern: Im Norden windig und wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern, sonst überwiegend freundlich. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht meist regnerisch, Tiefstwerte um 12 Grad. In den nächsten Tagen stark bewölkt, teils länger anhaltend Regen. Am Freitag auch stürmisch. Höchstwerte 15 bis 23, am Samstag nur noch 10 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2024 13:45 Uhr