Das Wetter in Bayern: im Norden bewölkt mit Schauern, im Süden meist trocken. Höchstwerte 10 bis 16 Grad.

Das Wetter in Bayern: Nördlich der Donau überwiegend bewölkt mit Schauern. Sonst Sonne und Wolken, weitgehend trocken. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Montag in Franken wechselnd bewölkt, zeitweise Regen; ansonsten meist mehr Sonne als Wolken und an den Alpen föhnig. Dienstag bayernweit bewölkt mit Regenfällen. Tageshöchstwerte 11 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 06:00 Uhr