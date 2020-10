Das Wetter in Bayern: : Im Norden bewölkt mit Regen, im Süden freundlicher

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Norden bewölkt, in Teilen Frankens auch Regen. Im Süden freundlicher mit Sonne und Wolken, teils recht windig. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Kommende Nacht im Norden und später in Schwaben Regen, im Südosten trocken. Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen vereinzelt Regen, vor allem in Richtung Alpen, in Unterfranken freundlicher. Sonntag und Montag wechselhaft und kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 08:00 Uhr