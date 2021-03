Das Wetter in Bayern: Im Norden bewölkt, im Süden sonnig, bei maximal 18 Grad

Polizei-Kontrollen in Bayerns Ausflugsregionen sollen ab morgen verstärkt werden

Rosenheim: Mit Beginn der Osterferien will die bayerische Polizei verstärkt den Ausflugsverkehr kontrollieren. Um insbesondere Wildparken zu verhindern, wollen die Beamten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd von morgen an bis zum Ende der bayerischen Sommerferien im September die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und das Freihalten der Rettungswege in den Ausflugsregionen an den Seen und in Wandergebieten Oberbayerns überwachen. Man erwarte gegenseitige Rücksichtnahme von Ausflüglern und Anwohnern, so Polizeipräsident Kopp.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2021 15:00 Uhr