Das Wetter in Bayern: im Norden bewölkt, im Süden sonnig

Mehrere Glatteisunfälle in der Oberpfalz

Weiden in der Oberpfalz: Wegen Glatteis ist es am Morgen zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der A93 rutschte ein Lastwagen auf glatter Fahrbahn in die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand, die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten vorübergehend komplett gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn war es bei Weiden zu mehreren leichten Unfällen gekommen. Laut Deutschem Wetterdienst kann es tagsüber in Hochfranken und in der östlichen Oberpfalz noch vereinzelt glatt sein. In der Nacht kann es in Ostbayern wieder Glatteis geben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.12.2021 11:45 Uhr