Das Wetter in Bayern: Im Norden bewölkt, im Süden freundlicher

Das Wetter in Bayern: Im Norden überwiegend bewölkt, im Süden auch sonnige Abschnitte. Später wieder mehr Wolken. Höchstwerte 1 Grad an der unteren Donau und 9 Grad örtlich in Schwaben und Oberbayern. In der Nacht von Westen her Regen, im Osten Glastteisgefahr. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Die Aussichten: regnerisch und windig bei 2 bis 11 Grad. Am Donnerstag zwischen 10 und 14 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.12.2021 14:45 Uhr