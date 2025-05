Das Wetter in Bayern: Im Norden ab und zu sonnig, sonst gebietsweise Regen; Höchstwerte 9 bis 17 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, gebietsweise Regen. Nur im Norden Frankens und der Oberpfalz weitgehend trocken und hin und wieder Sonnenschein. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. In der kommenden Nacht klart der Himmel von Norden auf. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Morgen meist trocken und freundlich. Auch am Wochenende viel Sonnenschein. Höchstwerte morgen 10 bis 20, am Wochenende 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2025 10:00 Uhr