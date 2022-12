Das Wetter in Bayern: im nördlichen Franken Regen, sonst Sonne und Wolken

Kurzmeldung ein/ausklappen Umweltschützer fordern Umsetzung des Montrealer Artenschutzabkommens

Montreal: Umweltschützer weltweit haben eine strenge und rasche Umsetzung des Abkommens zur Artenvielfalt angemahnt. Auch UN-Generalsekretär Guterres erklärte, man fange nun endlich an, Frieden mit der Natur zu schließen. Das Abkommen von Montreal sei ein wichtiger Schritt. Er rufe alle Länder auf, es einzulösen. Auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen forderten die rund 200 Teilnehmerstaaten dringend zur Umsetzung der vereinbarten Ziele auf. So sagte der Direktor des WWF-International, Lambertini, die Regierungen hätten sich in Montreal auf die richtige Seite der Geschichte gestellt. Die Geschichte werde über sie richten, wenn sie sich an die gegebenen Versprechen nicht hielten. Greenpeace Deutschland forderte die Staaten auf, nun jeweils einzeln den Schutz in ihren Gebieten so stark wie möglich zu gestalten.

