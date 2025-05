Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht Regen, Tiefstwerte 12 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht nimmt die Bewölkung zu und es fängt an zu regnen. Nur im Südosten bis zum Morgen noch trocken. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt und regnerisch. Am Montag bewölkt und besonders im Süden Schauer oder Gewitter. Der Dienstag wird meist trocken bei Sonne und Wolken. Höchstwerte 13 bis 21 Grad, in den Nächten Tiefstwerte von 13 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 19:30 Uhr