Das Wetter in Bayern: Im Alpenvorland Schauer, sonst freundlich; 8 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und stellenweise Regen, Auflockerungen vom östlichen Alpenrand bis nach Niederbayern. Höchstens 8 bis 15 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, an den Alpen Schnee bei 7 bis 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist bedeckt mit Regen. Im Westen später nachlassend. Donnerstag und Freitag wechselhaft, ab rund 700 Meter Schnee. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 10:00 Uhr