Das Wetter in Bayern: Höchstens leicht bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 0 und 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht höchstens leicht bewölkt. Tiefstwerte 0 bis 8 Grad. Morgen sonnig und trocken bei maximal 18 bis 23 Grad. Am Sonntag recht freundlich; vereinzelt Schauer, am Nachmittag auch Gewitter. In der neuen Woche im Südosten freundlich, sonst gebietsweise Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 20:00 Uhr