Das Wetter in Bayern: hier und da sonnig, bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Vom Alpenvorland bis Schwaben bleibt es in den Niederungen neblig trüb, ansonsten wird es teilweise sonnig bei Höchstwerten bis 7 Grad. In der Nacht ist es überall frostig. Am Wochenende kommt auch in den Niederungen hier und da die Sonne durch, regional bleibt es aber auch dann trüb. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2025 06:00 Uhr