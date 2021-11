Das Wetter in Bayern: Heute wolkig, meist aber trocken. Etwas Sonne am Alpenrand. Höchstwerte 6 bis 9 Grad.

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es den ganzen Tag bewölkt und trocken. Erst zum Abend hin lockert es auf und am Alpenrand scheint noch etwas die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: In den nächsten Tagen örtlich Nebel- sonst heiter und trocken - die Temperaturen erreichen maximal 4 bis 13 Grad - nachts um den Gefrierpunkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 06:00 Uhr