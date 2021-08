Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt mit einigen Regenschauern und nur wenig Sonne bei kühlen 12 bis 18 Grad.

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute oft bewölkt und immer wieder Schauer. Am ehesten rund um die Donau lange trocken und zeitweise Sonne. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen ebenfalls Schauerwetter mit ab und zu Sonne. Sonntag und Montag teils länger anhaltender Regen, am Alpenrand auch ergiebig. 12 bis 18 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 05:00 Uhr